В Клину локализовали крупный пожар на складе

Пожар на складе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, огонь охватил торец здания. На месте происшествия работают более 40 человек и 12 единиц техники, задействованные силы продолжают наращивать.

Согласно открытым источникам, в здании находятся производства тары и упаковки, а также стройматериалы. Дым от пожара виден за несколько километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.