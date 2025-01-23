Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 16:15

Происшествия

В Клину локализовали крупный пожар на складе

В Клину локализовали крупный пожар на складе

Площадь пожара на складе в Клину составила 10 тысяч квадратных метров

Зрители Москвы 24 показали кадры крупного пожара в Клину

Следствие в России отказалось возбуждать дело по факту смерти Яниса Тиммы

В Москве выявили сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для снижения веса

Подъезд дома заволокло паром на Рублевском шоссе в Москве

Новости регионов: под Новосибирском разбирают самолет, экстренно севший в поле в 2023 году

Новости мира: Трамп запретил иностранцам въезд через южную границу США

Новости регионов: в Подмосковье задержали пособника мошенников

Новости регионов: в Сургуте свадебный кортеж заблокировал дорогу

Пожар на складе в подмосковном Клину удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, огонь охватил торец здания. На месте происшествия работают более 40 человек и 12 единиц техники, задействованные силы продолжают наращивать.

Согласно открытым источникам, в здании находятся производства тары и упаковки, а также стройматериалы. Дым от пожара виден за несколько километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика