23 января, 13:45Происшествия
В Москве выявили сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для снижения веса
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу. Ведомство опубликовало кадры с места.
Пять человек задержаны. Препараты изъяли, их общая стоимость составила около 10 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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