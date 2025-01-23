В Москве выявили сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для снижения веса

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу. Ведомство опубликовало кадры с места.

Пять человек задержаны. Препараты изъяли, их общая стоимость составила около 10 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.