Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 13:45

Происшествия

В Москве выявили сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для снижения веса

В Москве выявили сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для снижения веса

Подъезд дома заволокло паром на Рублевском шоссе в Москве

Новости регионов: под Новосибирском разбирают самолет, экстренно севший в поле в 2023 году

Новости мира: Трамп запретил иностранцам въезд через южную границу США

Новости регионов: в Подмосковье задержали пособника мошенников

Новости регионов: в Сургуте свадебный кортеж заблокировал дорогу

Новости мира: в Калифорнии вновь начались лесные пожары

Новости регионов: крыша здания загорелась в Краснодаре

Новости мира: в Киргизии лавина засыпала машины на трассе

Новости регионов: почти 730 тонн мазута откачали из танкера в Керченском проливе

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу. Ведомство опубликовало кадры с места.

Пять человек задержаны. Препараты изъяли, их общая стоимость составила около 10 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика