Новости мира: в Калифорнии вновь начались лесные пожары

В Калифорнии вспыхнули новые лесные пожары, охватившие более 38 квадратных километров. Под ударом снова оказался Лос-Анджелес. Причиной стало распространение пламени из-за сильного ветра. Местные власти эвакуировали более 30 тысяч человек.

В Нидерландах матч Лиги чемпионов между "Фейеноордом" и "Баварией" прервали из-за пиротехнического шоу на трибунах. Стадион заволокло дымом, но после паузы игра продолжилась, и "Фейеноорд" разгромил соперника со счетом 3:0.

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