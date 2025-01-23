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23 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: почти 730 тонн мазута откачали из танкера в Керченском проливе

Новости регионов: почти 730 тонн мазута откачали из танкера в Керченском проливе

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Из танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе и севшего на мель, откачали больше половины мазута – это почти 730 тонн топлива. Тем временем специалисты продолжают укреплять насыпь вокруг судна. Автокраны укладывают бетонные блоки, которые помешают волнам размывать насыпь. Тяжелая техника завершила уборку мазута вокруг кормы танкера, сбор нефтепродуктов с берега продолжается.

Таксист погиб в аварии с большегрузом во Владивостоке. По предварительной информации, легковушка двигалась без пассажира. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный полуприцеп. Предположительно, машина двигалась с большой скоростью. Таксист погиб на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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