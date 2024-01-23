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23 января, 16:30

Происшествия

Уголовное дело возбудили после публикации видео с агрессивным вождением в столице

Уголовное дело возбудили после публикации видео с агрессивным вождением в столице

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Уголовное дело возбудили после публикаций в Сети видео агрессивной езды в центре Москвы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По информации ведомства, автоблогер Гаджи Гаджиев разместил в соцсетях видео, где водители перестраивались из одного ряда в другой на высокой скорости, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения. Ранее сообщалось, что скорость автомобиля в момент съемки была под 200 километров в час, молодые люди ехали на летней резине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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