Новости часа: пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре. О ликвидации пожара сообщили в МЧС.

Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начался на госуслугах. Об этом рассказали в Минцифры РФ.

Пассажиры с верхних полок поезда смогут принимать пищу на нижних. Об этом заявили в Федеральной пассажирской компании.