Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 18:30

Общество

Новости часа: пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре

Новости часа: пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре

Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в особняке на Страстном бульваре

Новости часа: три пациента и водитель скорой помощи погибли в аварии в Пермском крае

Движение затруднено на Страстном бульваре из-за возгорания в особняке Елагина

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

Особняк Елагина загорелся на Страстном бульваре

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками в Пермском крае

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре. О ликвидации пожара сообщили в МЧС.

Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начался на госуслугах. Об этом рассказали в Минцифры РФ.

Пассажиры с верхних полок поезда смогут принимать пищу на нижних. Об этом заявили в Федеральной пассажирской компании.

Читайте также
происшествияпожаробществотранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика