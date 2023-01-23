23 января, 18:30Общество
Новости часа: пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре. О ликвидации пожара сообщили в МЧС.
Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начался на госуслугах. Об этом рассказали в Минцифры РФ.
Пассажиры с верхних полок поезда смогут принимать пищу на нижних. Об этом заявили в Федеральной пассажирской компании.