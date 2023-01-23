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23 января, 17:45

Происшествия

Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске

Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске

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Полиция нашла вооруженного прохожего, напугавшего жителей Железногорска Красноярского края. Им оказалась 19-летняя девушка с игрушечным ружьем. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Ранее полиция Железногорска призвала местных жителей не покидать дома из-за замеченного на улице вооруженного мужчины. Кадры с прохожим публиковали очевидцы.

На данный момент девушка находится в полиции. С ней беседуют правоохранители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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