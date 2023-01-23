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Новости

23 января, 17:30

Происшествия

Новости часа: три пациента и водитель скорой помощи погибли в аварии в Пермском крае

Новости часа: три пациента и водитель скорой помощи погибли в аварии в Пермском крае

Движение затруднено на Страстном бульваре из-за возгорания в особняке Елагина

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

Особняк Елагина загорелся на Страстном бульваре

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Микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками в Пермском крае

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло в Пермском крае

Машина инкассаторов загорелась на заправке в Мытищах

Жителей Красноярского края призвали оставаться дома из-за вооруженного мужчины на улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три пациента и водитель скорой помощи погибли в аварии в Пермском крае. О погибших сообщили местные власти.

Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась. Об этом рассказала региональная прокуратура.

В Москве локализовали пожар в особняке Елагина. В МЧС прокомментировали, что загорелась кальянная.

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