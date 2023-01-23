Новости часа: три пациента и водитель скорой помощи погибли в аварии в Пермском крае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три пациента и водитель скорой помощи погибли в аварии в Пермском крае. О погибших сообщили местные власти.

Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась. Об этом рассказала региональная прокуратура.

В Москве локализовали пожар в особняке Елагина. В МЧС прокомментировали, что загорелась кальянная.