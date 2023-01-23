23 января, 15:45Происшествия
ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло в Пермском крае
Крупное ДТП произошло в Пермском крае. На трассе Кунгур – Соликамск микроавтобус столкнулся с большегрузом. Погибли четыре человека, еще двое госпитализированы.
Микроавтобус перевозил пятерых пациентов Городской клинической больницы № 4 из Гремячинска. По данным краевой полиции, прицеп большегруза занесло на встречную полосу и он столкнулся с микроавтобусом. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа
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