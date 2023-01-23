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23 января, 14:45

Происшествия

Жителей Красноярского края призвали оставаться дома из-за вооруженного мужчины на улице

Жителей Красноярского края призвали оставаться дома из-за вооруженного мужчины на улице

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В Железногорске Красноярского края закрыты территории детсадов и школ для безопасности детей. В единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о мужчине, который якобы бродит по городу с огнестрельным оружием. Об этом сообщили в мэрии города.

Кадры мужчины, предположительно идущего с ружьем, засняли очевидцы. Полиция призывает жителей быть осторожными и, по возможности, оставаться дома. В данный момент его разыскивают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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