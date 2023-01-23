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23 января, 14:15

Происшествия

Один человек пострадал при пожаре на заводе "Молирен" в Подмосковье

Один человек пострадал при пожаре на заводе "Молирен" в Подмосковье

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Технологическую вспышку алюминиевой пыли зафиксировали в Подмосковье

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Один человек пострадал при пожаре на заводе "Молирен" в подмосковном Рошале. Об этом сообщили экстренные службы.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Пожар на предприятии в Подмосковье вспыхнул после вспышки алюминиевой пыли. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. По предварительным данным, к пожару привело нарушение технологического процесса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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