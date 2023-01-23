Один человек пострадал при пожаре на заводе "Молирен" в Подмосковье

Один человек пострадал при пожаре на заводе "Молирен" в подмосковном Рошале. Об этом сообщили экстренные службы.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Пожар на предприятии в Подмосковье вспыхнул после вспышки алюминиевой пыли. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. По предварительным данным, к пожару привело нарушение технологического процесса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.