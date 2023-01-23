Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 12:15

Происшествия

Водитель Porsche устроил гонки с полицией в Санкт-Петербурге

Водитель Porsche устроил гонки с полицией в Санкт-Петербурге

Новости часа: кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Технологическую вспышку алюминиевой пыли зафиксировали в Подмосковье

Новости часа: жилой дом в Новой Каховке разрушен в результате артобстрела ВСУ

Новости регионов: воздушный шар упал на деревья в районе Сочи

Новости мира: спасатели потушили горящий поезд в Германии

Котенка спасли на севере Москвы

Охваченный огнем поезд уехал от пожарных и полиции в Германии

Мирный житель погиб в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома

Водитель Porsche устроил гонки с полицией в Санкт-Петербурге. Мужчина пытался уехать от наряда и повредил девять автомобилей.

Автоинспекторы заметили подозрительную машину без номеров на Ириновском проспекте. Полиция решила проследить за автомобилем. Как только водитель заметил слежку, он нажал на газ и начал сбивать машины на встречной полосе. Одну из них отбросило на остановку общественного транспорта. В результате в больницу попали два человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика