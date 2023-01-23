Водитель Porsche устроил гонки с полицией в Санкт-Петербурге. Мужчина пытался уехать от наряда и повредил девять автомобилей.

Автоинспекторы заметили подозрительную машину без номеров на Ириновском проспекте. Полиция решила проследить за автомобилем. Как только водитель заметил слежку, он нажал на газ и начал сбивать машины на встречной полосе. Одну из них отбросило на остановку общественного транспорта. В результате в больницу попали два человека.

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