11:30Общество
Новости часа: жилой дом в Новой Каховке разрушен в результате артобстрела ВСУ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилой многоквартирный дом в Новой Каховке разрушен в результате артобстрела ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
Минцифры 23 января начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов. Об этом заявило ведомство.