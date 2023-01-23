Новости часа: жилой дом в Новой Каховке разрушен в результате артобстрела ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилой многоквартирный дом в Новой Каховке разрушен в результате артобстрела ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Минцифры 23 января начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов. Об этом заявило ведомство.