Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: воздушный шар упал на деревья в районе Сочи

Новости регионов: воздушный шар упал на деревья в районе Сочи

Новости мира: спасатели потушили горящий поезд в Германии

Котенка спасли на севере Москвы

Охваченный огнем поезд уехал от пожарных и полиции в Германии

Мирный житель погиб в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома

В Сочи произошел крупный пожар в жилом доме

Волонтеры доставили на Донбасс подарки в рамках акции "Москва помогает"

В Головинском районе пытаются вызволить кота из вентиляционной шахты

Специалисты спасут котенка на севере Москвы

Воздушный шар рухнул на деревья в районе Сочи. На борту находились двое детей и трое взрослых. При падении аэростат зацепился за ветки и повис в воздухе. Помощи пришлось дожидаться несколько часов.

В Тюмени местному жителю назначили ежемесячную компенсацию на оплату коммуналки в размере одной копейки. Выплата назначена на полгода. Это значит, что в общей сложности ему помогут шестью копейками. Расходы на коммунальные услуги у обратившегося за субсидией составляют примерно 10 тысяч в месяц.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика