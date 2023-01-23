Новости регионов: воздушный шар упал на деревья в районе Сочи

Воздушный шар рухнул на деревья в районе Сочи. На борту находились двое детей и трое взрослых. При падении аэростат зацепился за ветки и повис в воздухе. Помощи пришлось дожидаться несколько часов.

В Тюмени местному жителю назначили ежемесячную компенсацию на оплату коммуналки в размере одной копейки. Выплата назначена на полгода. Это значит, что в общей сложности ему помогут шестью копейками. Расходы на коммунальные услуги у обратившегося за субсидией составляют примерно 10 тысяч в месяц.

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