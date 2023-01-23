Новости мира: спасатели потушили горящий поезд в Германии

В Германии горящий локомотив уехал от полиции и пожарных. Состав загорелся вблизи баварской деревни, машинисты успели эвакуироваться и ждали спасателей рядом с поездом. Но когда они прибыли, поезд начал движение по наклонной колее. Спецслужбы пустились в погоню. Железнодорожники вели поезд в тупик, переключая стрелки на протяжении шести километров. Перехватить машину удалось лишь в соседнем городе. Пожар потушили, никто не пострадал.



Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в американском городе Монтерей-Парк. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран. Тело мужчины обнаружили в фургоне недалеко от места происшествия. Злоумышленник открыл стрельбу в пригороде Лос-Анджелеса, в канун китайского Нового года. Десятки тысяч человек собрались в местном парке, чтобы отметить праздник. В момент ЧП люди не сразу поняли, что происходит. В итоге 10 человек погибли. В связи с трагедией президент США Джо Байден приказал приспустить флаги над правительственными учреждениями в стране.

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