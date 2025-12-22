СКР направил следователей-криминалистов для раскрытия убийства генерала Сарварова

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что для раскрытия убийства генерал-лейтенанта ВС РФ Фанила Сарварова направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Преступление совершено путем взрыва его автомобиля в Москве.

Взрывное устройство сработало под днищем машины практически сразу после отъезда от дома. Спасатели извлекли раненного военного из поврежденного салона, но спасти его в больнице. Очевидцы сообщили, что взрыв был слышен во всем квартале. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.