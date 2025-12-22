Территория оцеплена на Ясеневой улице в Москве, где взорвался автомобиль. На месте работают криминалисты. Уголовное дело завели по двум статьям, одна из которых – убийство.

При взрыве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, который находился в машине.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, отрабатываются различные версии убийства, одна из которых связана с организацией преступления украинскими спецслужбами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.