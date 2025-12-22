Уголовное дело об убийстве возбудили после взрыва в машине в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва в автомобиле на Ясеневой улице в Москве. В результате погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил России Фанил Сарваров.

По данным следствия, взрывное устройство было установлено под днищем припаркованной во дворе жилого дома машины. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.