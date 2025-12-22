Автомобиль взорвался во дворе жилого дома на юге Москвы

Рано утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве взорвался автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома.

Очевидцы сообщили, что сначала услышали громкий хлопок, после чего появился дым. По данным информагентств, в результате происшествия пострадал мужчина, предположительно водитель. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полиция, скорая помощь и пожарные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.