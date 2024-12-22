Движение по Новочеркасскому бульвару на юго-востоке Москвы перекрыто в обе стороны из-за массовой аварии. Об этом сообщили в Дептрансе.

В ведомстве отметили, что также задерживаются автобусы и электробусы пяти маршрутов – 765, 625, 657, 749 и с9.

К этому моменту известно, что пожарный "Камаз", который столкнулся на перекрестке с автобусом, следовал тушить возгорание. Машина двигалась на красный свет с включенными спецсигналами. Пострадавших, по последним данным, 12 человек, в том числе два сотрудника пожарной охраны.

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