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22 декабря, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Минеральных Водах загорелся ларек с пиротехникой

Новости регионов: в Минеральных Водах загорелся ларек с пиротехникой

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В Минеральных Водах загорелся ларек с пиротехникой. Сначала из палатки повалил густой дым, а затем в разные стороны стали разлетаться фейерверки. В итоге палатка выгорела полностью. В МЧС сообщили, что никто не пострадал.

В Краснодарском крае от мазута очистили почти 40 километров береговой линии. Об этом сообщили в МЧС. С пляжей убрали 17 тысяч тонн песка и грунта, на который попали нефтепродукты после крушения танкеров.

Гигантскую елку из пятисот автомобилей собрали в Красноярске. Машины украсили новогодними игрушками и гирляндами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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