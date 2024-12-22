Новости регионов: в Минеральных Водах загорелся ларек с пиротехникой

В Минеральных Водах загорелся ларек с пиротехникой. Сначала из палатки повалил густой дым, а затем в разные стороны стали разлетаться фейерверки. В итоге палатка выгорела полностью. В МЧС сообщили, что никто не пострадал.

Крупный пожар разгорелся этим вечером в Иркутске. Огонь успел охватить почти две с половиной тысячи квадратных метров производственного здания. Как сообщили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало. К тушению привлекли больше 30 специалистов и 11 единиц техники.

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