Новости регионов: пассажир и два пилота пропавшего на Камчатке Ан-2 спасены

Пассажира и двух пилотов самолета Ан-2, который пропал на Камчатке несколько дней назад, удалось спасти. Воздушное судно упало в безлюдной местности на снег и перевернулось. Экипаж выжил благодаря запасу еды и топлива, которым они обогревались. К настоящему моменту их доставили в больницу.

Между тем в Забайкалье столкнулись два грузовых поезда. В результате с рельс сошли 42 вагона. ЧП произошло на станции "Бушулей" в Забайкальском крае. Пострадавших нет, но движение на этом участке приостановлено. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

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