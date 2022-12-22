22 декабря, 18:00Происшествия
Новости часа: двое детей пострадали в аварии на Ярославском шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое детей пострадали в аварии на Ярославском шоссе. "Газель" врезалась в автобус, сообщила Госавтоинспекция.
Всех горняков из обесточенных шахт в ДНР подняли на поверхность, пострадавших нет. Об этом заявили в РИА Новости.
Владельцы соцкарт смогут оплачивать проезд с помощью Face Pay в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.