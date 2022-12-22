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Новости

22 декабря, 18:00

Происшествия

Новости часа: двое детей пострадали в аварии на Ярославском шоссе

Новости часа: двое детей пострадали в аварии на Ярославском шоссе

Машинист рассказал подробности ЧП с участием электрички в Подмосковье

Три человека пострадали в аварии с автобусом на Ярославском шоссе

На трассе М4 "Дон" восстановили движение после ДТП

Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Новости часа: число вывезенных из Египта россиян составило около 6 тыс

Упавший грузовик заблокировал движение в сторону Москвы на трассе М4 "Дон"

Такси и машина скорой помощи столкнулись на юго-западе Москвы

Новости часа: Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в Москве

Новости часа: увеличение призывного возраста могут закрепить в законе в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое детей пострадали в аварии на Ярославском шоссе. "Газель" врезалась в автобус, сообщила Госавтоинспекция.

Всех горняков из обесточенных шахт в ДНР подняли на поверхность, пострадавших нет. Об этом заявили в РИА Новости.

Владельцы соцкарт смогут оплачивать проезд с помощью Face Pay в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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