Новости мира: пожар произошел на нефтебазе в Колумбии

В Колумбии, в Барранкилье, начали бороться с пожаром на нефтебазе. Взорвалось одно из хранилищ, это стало причиной гибели одного сотрудника экстренных служб. Пламя стали тушить с земли и воды: к месту привлекли военных и речной пожарный флот. Оцеплена зона радиусом почти в километр.



Три человека стали жертвами сильных снегопадов в японской префектуре Ниигата. 23 жителя пострадали. В основном, это пожилые люди, которые пытались расчистить сугробы и не удержались на ногах. Мощнейшая метель не утихает с прошлой недели, до сих пор обесточены более четырех тысяч домов. В Ниигате, Аомори, Фукусиме и Ямагате намело до двух метров снега – это рекорд для японских зим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.