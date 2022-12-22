Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:30

В мире

Новости мира: пожар произошел на нефтебазе в Колумбии

Новости мира: пожар произошел на нефтебазе в Колумбии

ВСУ продолжили наносить удары по Донецку

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

Новости часа: Ленинский район Донецка оказался под обстрелом ВСУ

"Рейд 112": две машины столкнулись в Мякининском проезде

Новости часа: район ТЦ "Донецк сити" попал под обстрел из РСЗО

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции помогли вытащить машины из кювета

"Московский патруль": полиция задержала вырывавшего сумочки у пенсионерок

"Московский патруль": полиция задержала похищавших деньги у пенсионеров в Подмосковье

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве пассажира электропоезда

В Колумбии, в Барранкилье, начали бороться с пожаром на нефтебазе. Взорвалось одно из хранилищ, это стало причиной гибели одного сотрудника экстренных служб. Пламя стали тушить с земли и воды: к месту привлекли военных и речной пожарный флот. Оцеплена зона радиусом почти в километр.

Три человека стали жертвами сильных снегопадов в японской префектуре Ниигата. 23 жителя пострадали. В основном, это пожилые люди, которые пытались расчистить сугробы и не удержались на ногах. Мощнейшая метель не утихает с прошлой недели, до сих пор обесточены более четырех тысяч домов. В Ниигате, Аомори, Фукусиме и Ямагате намело до двух метров снега – это рекорд для японских зим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика