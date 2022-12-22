Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке. В здание прилетело три снаряда. Стало известно, что один спецназовец погиб. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также был в гостинице.

Депутат уверен, что по гостинице ВСУ били неслучайно: есть версия, что целью был председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который приехал поздравить Рогозина с днем рождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.