Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Происшествия

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

Новости часа: Ленинский район Донецка оказался под обстрелом ВСУ

"Рейд 112": две машины столкнулись в Мякининском проезде

Новости часа: район ТЦ "Донецк сити" попал под обстрел из РСЗО

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции помогли вытащить машины из кювета

"Московский патруль": полиция задержала вырывавшего сумочки у пенсионерок

"Московский патруль": полиция задержала похищавших деньги у пенсионеров в Подмосковье

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве пассажира электропоезда

Около 100 человек эвакуировали из-за пожара с территории Боткинской больницы

Движение на ТТК парализовано из-за аварии напротив Московского ипподрома

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке. В здание прилетело три снаряда. Стало известно, что один спецназовец погиб. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также был в гостинице.

Депутат уверен, что по гостинице ВСУ били неслучайно: есть версия, что целью был председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который приехал поздравить Рогозина с днем рождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика