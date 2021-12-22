В МГУ раскрыли подробности скандала с отцом девятилетней студентки Тепляковой

Появились новые подробности скандала в МГУ. Как рассказали в вузе, преподавателей, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось закрыть в аудитории, а потом выводить через черный ход, чтобы не встретиться с разъяренным отцом девочки.

Он пытался прорваться к комиссии и устроил разборки с завкафедрой на глазах ребенка. Пришлось вызвать полицию. В свою очередь, отец студентки заявил, что сам подал заявление. По словам Теплякова, девочку "лишили свободы" на полтора часа, а потом еще и двойку поставили.

По мнению экспертов, нет ничего удивительного, что учеба в вузе, да еще на факультете психологии, такой студентке, по сути, еще ребенку, дается с большим трудом.

Тем не менее на факультете заверили, что обеспечат "комфортное пребывание" девочки в вузе несмотря ни на что. Там и так идут навстречу Тепляковой. Для студентки, которая пропустила много занятий и контрольных работ, организовали индивидуальную сдачу экзаменов.

О том, как учится девочка, рассказали ее однокурсники. Они считают, что проблемы с учебой начались из-за пропусков занятий. Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, не выполняет задания, которые дают другим студентам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.