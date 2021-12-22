Хулиганам, избившим фигуриста Дмитрия Соловьева, грозит до 5 лет колонии

Избившим фигуриста Дмитрия Соловьева грозит до пяти лет тюрьмы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Хулиганы задержаны и раскаялись в содеянном.

На данный момент олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев в больнице. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что за этим делом лично следит Александр Бастрыкин. Он уже попросил передать материалы из полиции в Следственный комитет.

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