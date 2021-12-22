Один человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в ТиНАО. Речь идет об автобусе маршрута № 1 033. После удара он съехал в кювет и перевернулся.

Авария произошла в районе поселения Кленовского. Движение транспорта ограничено по двум полосам.