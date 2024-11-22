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22 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: воздушный шар приземлился в жилом комплексе в Альметьевске

Новости регионов: воздушный шар приземлился в жилом комплексе в Альметьевске

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В Альметьевске, расположенном в Республике Татарстан, наказали пилота воздушного шара за несанкционированную посадку. Он приземлился на тротуаре рядом с жилыми многоэтажками. В транспортной прокуратуре посчитали, что это создало угрозу безопасности полетов и могло повлечь аварийные ситуации. Пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Сразу несколько крупных пожаров произошли на Кубани. Два из них зафиксировали под Краснодаром. Там полыхает один из шлюзов. Другое возгорание произошло в районе объездной дороги. По словам спасателей, угрозы объектам жизнеобеспечения и населению нет.

Ураган прошел по Воронежу. Возле жилого комплекса "Озерки" шквальный ветер опрокинул остановочный павильон. Он упал на припаркованный рядом автомобиль. Кроме того, порывы ветра повредили шлагбаум.

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