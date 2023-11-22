Новости часа: восемь человек спасены при возгорании в жилом доме на юго-востоке столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь человек спасены при пожаре в жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными из-за ухудшения погоды в Москве. Предупреждение публикует ЦОДД.

Аэропорты Москвы оснащены всем необходимым для работы в снегопад. Об этом заявили в Росавиации.