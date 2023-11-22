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Новости

22 ноября, 19:30

Происшествия

Новости часа: восемь человек спасены при возгорании в жилом доме на юго-востоке столицы

Новости часа: восемь человек спасены при возгорании в жилом доме на юго-востоке столицы

Пожар произошел в доме в Чечерском проезде в Москве

Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД

Частная скорая и легковой автомобиль столкнулись на Кутузовском проспекте

"Безопасный город": мошенница обманула приглашенного на свидание на 25 тысяч рублей

Два автомобиля загорелись на парковке около ТЦ "Авиапарк"

Движение транспорта восстановили после аварии на 102-м километре МКАД

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 102-го км МКАД

В Дептрансе предупредили о задержке трамваев из-за ДТП на улице Героев Панфиловцев

Местные жители спасли из мусоропровода новорожденных щенков на востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь человек спасены при пожаре в жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными из-за ухудшения погоды в Москве. Предупреждение публикует ЦОДД.

Аэропорты Москвы оснащены всем необходимым для работы в снегопад. Об этом заявили в Росавиации.

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