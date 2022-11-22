Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: СК задержал двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Новости часа: СК задержал двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Нарушения при сварочных работах могли стать причиной пожара на складе цветов в Москве

Более 30 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

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Новости мира: в Перу протестующие потребовали отставки президента

Спасатели начали разбирать завалы после обстрелов ВСУ по Макеевке

Высотное здание в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обвинения предъявили арендатору склада и ответственному за пожарную безопасность после пожара на Комсомольской площади. Такое заявление сделал СК РФ.

Специалисты восстанавливают подачу электричества в пассажирской зоне станции МЦД Славянский бульвар. Об этом сообщил Дептранс.

Москвичей просят отказаться от личного транспорта из-за непогоды и заторов. В городе местами идет ледяной дождь, сообщили столичные власти.

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