Новости часа: СК задержал двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обвинения предъявили арендатору склада и ответственному за пожарную безопасность после пожара на Комсомольской площади. Такое заявление сделал СК РФ.

Специалисты восстанавливают подачу электричества в пассажирской зоне станции МЦД Славянский бульвар. Об этом сообщил Дептранс.

Москвичей просят отказаться от личного транспорта из-за непогоды и заторов. В городе местами идет ледяной дождь, сообщили столичные власти.