Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади. Это ответственный за пожарную безопасность и охрану труда Владимир Коновалов и арендатор Антон Мачелюк. Им уже предъявили обвинение.

Органы следствия просят очевидцев произошедшего обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.