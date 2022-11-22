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Происшествия

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

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Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади. Это ответственный за пожарную безопасность и охрану труда Владимир Коновалов и арендатор Антон Мачелюк. Им уже предъявили обвинение.

Органы следствия просят очевидцев произошедшего обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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