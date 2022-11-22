Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве

Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Нарушения при сварочных работах могли стать причиной пожара на складе цветов в Москве

Более 30 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Новости регионов: прорыв трубы произошел у здания университета в Екатеринбурге

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"Рейд 112": машина врезалась в отбойник на 26-м км МКАД

Москвичам напомнили о сложных погодных условиях в ночь на вторник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади задержали специалиста по пожарной безопасности и арендатора помещений. Об этом сообщил СК.

Москву и область накрыл ледяной дождь. Аэропорты работают штатно, а движение на дорогах затруднено.

Минздрав РФ подготовит список лекарств для приоритетного импортозамещения. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

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