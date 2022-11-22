Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади задержали специалиста по пожарной безопасности и арендатора помещений. Об этом сообщил СК.

Москву и область накрыл ледяной дождь. Аэропорты работают штатно, а движение на дорогах затруднено.

Минздрав РФ подготовит список лекарств для приоритетного импортозамещения. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.