12:00Общество
Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади задержали специалиста по пожарной безопасности и арендатора помещений. Об этом сообщил СК.
Москву и область накрыл ледяной дождь. Аэропорты работают штатно, а движение на дорогах затруднено.
Минздрав РФ подготовит список лекарств для приоритетного импортозамещения. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.