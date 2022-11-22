Нарушения при сварочных работах могли стать причиной пожара на складе цветов в Москве

Причиной пожара на цветочном складе в Москве могли стать нарушения при сварочных работах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По их данных, сварщик погиб. При этом пока не исключены и другие возможные версии – неисправность проводки и замыкание.

Пожар начался 20 ноября на Комсомольской площади и охватил около 2,5 тысячи квадратных метров, внутри постройки обрушились перекрытия. По данным МВД, погибли семь человек. Людей из задымленного помещения спасали транспортные полицейские, им удалось выломать дверь запертого выхода и вывести семь человек, в том числе четырехлетнюю девочку.

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