11:15Происшествия
Нарушения при сварочных работах могли стать причиной пожара на складе цветов в Москве
Причиной пожара на цветочном складе в Москве могли стать нарушения при сварочных работах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
По их данных, сварщик погиб. При этом пока не исключены и другие возможные версии – неисправность проводки и замыкание.
Пожар начался 20 ноября на Комсомольской площади и охватил около 2,5 тысячи квадратных метров, внутри постройки обрушились перекрытия. По данным МВД, погибли семь человек. Людей из задымленного помещения спасали транспортные полицейские, им удалось выломать дверь запертого выхода и вывести семь человек, в том числе четырехлетнюю девочку.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.