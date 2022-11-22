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Новости регионов: прорыв трубы произошел у здания университета в Екатеринбурге

Новости регионов: прорыв трубы произошел у здания университета в Екатеринбурге

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Водная преграда образовалась вокруг юридического университета в Екатеринбурге. При этом в общежитии вуза воды нет уже почти сутки. Водой залили не только тротуары, но и проезжую часть. Аварийная служба водоканала долго не могла найти течь. Позже выяснилось, что коммунальные реки образовались из-за прорыва трубы. Пока выясняли, вода успела замерзнуть, образовав ледяную ловушку для водителей и пешеходов.

Пьяный водитель на автомобиле Lada показал навыки экстремального вождения в Ангарске. Автомобилист попытался скрыться от экипажа ДПС, его не остановило ни потерянное колесо, ни абсолютно не освещенный проселок. Мужчина хотел во что бы то ни стало уйти от погони. Даже когда машина заглохла, он побежал в поля. Инспекторам удалось задержать гонщика, теперь ему грозит штраф.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАнастасия Бородина
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