Спасатели начали разбирать завалы после обстрелов ВСУ по Макеевке

ВСУ не прекращают обстрел Макеевки в ДНР. Снаряды натовского калибра летели в сторону населенного пункта вечером 21 ноября. А ранее из-за попадания в цистерну с топливом начался пожар на нефтебазе в Червоногвардейском районе города.

Как уточнили власти, обстрел района Украина вела из систем HIMARS. В данный момент спасатели разбирают завалы, информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.