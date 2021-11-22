Один человек погиб в результате взрыва в доме в Махачкале

Один человек погиб и еще четверо пострадали в Махачкале, там взорвался и частично обрушился частный жилой дом. При этом, по информации информагентств, под завалами может находиться еще один человек. При этом среди пострадавших есть дети.

Предварительно, причиной стала утечка газа. А после взрыва произошел пожар на площади 120 квадратных метров, он уже локализован.

Также слышны хлопки и видно, как люди бегут из горящего дома. На месте сейчас работают спасатели и полиция. Делом также уже занялась прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.