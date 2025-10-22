Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в ДТП на Домодедовском шоссе

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в результате ДТП на Домодедовском шоссе в Москве.

"КамАЗ" на скорости врезался в машины, которые двигались впереди в пробке. По словам водителя, у авто отказали тормоза. Предварительно, обошлось без пострадавших, на месте работает полиция. Проезд затруднен от пересечения Домодедовского шоссе с Симферопольским до Покровского кладбища.

