Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 14:15

Происшествия

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в ДТП на Домодедовском шоссе

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в ДТП на Домодедовском шоссе

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости регионов: число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145 человек

Подмосковные полицейские задержали мужчину, потратившего деньги с чужой карты

К поискам пропавшей на Пхукете москвички подключились местные правоохранители

Новости регионов: двух дельфинят вынесло на мель в Анапе

Новости мира: рейд иммиграционных агентов привел к хаосу и арестам в Нью-Йорке

Пенсионеру из Москвы грозит тюремный срок из-за подобранного на улице свертка

Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве

В Москве спасли кошку, просидевшую 3 дня в шахте лифта

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в результате ДТП на Домодедовском шоссе в Москве.

"КамАЗ" на скорости врезался в машины, которые двигались впереди в пробке. По словам водителя, у авто отказали тормоза. Предварительно, обошлось без пострадавших, на месте работает полиция. Проезд затруднен от пересечения Домодедовского шоссе с Симферопольским до Покровского кладбища.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика