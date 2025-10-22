Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 07:45

Происшествия

Новости мира: рейд иммиграционных агентов привел к хаосу и арестам в Нью-Йорке

Новости мира: рейд иммиграционных агентов привел к хаосу и арестам в Нью-Йорке

Пенсионеру из Москвы грозит тюремный срок из-за подобранного на улице свертка

Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве

В Москве спасли кошку, просидевшую 3 дня в шахте лифта

"Московский патруль": возбуждено первое дело о незаконной передаче мобильных номеров

"Московский патруль": 48 зацеперов пострадали на МЖД за 9 месяцев

"Московский патруль": убит режиссер Сергей Политик

"Московский патруль": задержан подозреваемый в нападении на росгвардейца в ТиНАО

Водитель на внедорожнике проехался по детской площадке в Подмосковье

Павел Дуров заявил, что выкупит украденные из Лувра драгоценности

Рейд федеральных иммиграционных агентов привел к хаосу и арестам в Манхэттене. Цель операции – выявить торговцев контрафактной продукцией. Выбор пал на знаменитую Канал-стрит в Нью-Йорке неслучайно. Эта оживленная улица давно является центром торговли поддельными брендовыми вещами, а также телефонами и другой электроникой. В ходе операции сотрудники иммиграционного и таможенного контроля задержали несколько человек, что привело к столкновениям с протестующими и прохожими.

Очки основателя группы The Beatles Джона Леннона, гитару автора песен рок-группы Oasis Ноэля Галлахера и фетровую шляпу певца Майкла Джексона намерены продать на аукционе в Лондоне. Компания Propstore, занимающаяся коллекционированием, уже провела презентацию. Среди интересных лотов – любимая скрипка великого ученого Альберта Эйнштейна. Аукционный дом Dominic Winter рассчитывает выручить за инструмент, носящий имя "Лина", более 400 тысяч долларов, что является стартовой суммой лота. Такую же сумму рассчитывают получить за очки Леннона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиякультураза рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика