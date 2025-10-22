Новости мира: рейд иммиграционных агентов привел к хаосу и арестам в Нью-Йорке

Рейд федеральных иммиграционных агентов привел к хаосу и арестам в Манхэттене. Цель операции – выявить торговцев контрафактной продукцией. Выбор пал на знаменитую Канал-стрит в Нью-Йорке неслучайно. Эта оживленная улица давно является центром торговли поддельными брендовыми вещами, а также телефонами и другой электроникой. В ходе операции сотрудники иммиграционного и таможенного контроля задержали несколько человек, что привело к столкновениям с протестующими и прохожими.

Очки основателя группы The Beatles Джона Леннона, гитару автора песен рок-группы Oasis Ноэля Галлахера и фетровую шляпу певца Майкла Джексона намерены продать на аукционе в Лондоне. Компания Propstore, занимающаяся коллекционированием, уже провела презентацию. Среди интересных лотов – любимая скрипка великого ученого Альберта Эйнштейна. Аукционный дом Dominic Winter рассчитывает выручить за инструмент, носящий имя "Лина", более 400 тысяч долларов, что является стартовой суммой лота. Такую же сумму рассчитывают получить за очки Леннона.

