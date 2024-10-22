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22 октября, 23:30

Происшествия

Боец поп-ММА больше суток избивал и держал взаперти свою девушку

Боец поп-ММА больше суток избивал и держал взаперти свою девушку

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Боец поп-ММА Роман Неретин удерживал свою девушку в квартире более суток, избивая ее и не позволяя покинуть помещение. Девушка, сумев сбежать, обратилась в полицию, где рассказала о жестоком обращении со стороны своего партнера.

По словам пострадавшей, конфликт начался после ее решения уйти от Неретина. Она утверждает, что спортсмен неоднократно наносил ей побои и использовал специальные мази для сокрытия следов насилия. Однако сам Неретин отрицает применение насильственных действий, заявляя, что лишь пытался успокоить девушку.

Для выяснения обстоятельств дела назначена медицинская экспертиза, которая определит тяжесть нанесенных травм. Если подтвердится факт жестокого обращения, бойцу может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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