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22 октября, 11:45

Происшествия

Новости регионов: пропавших детей нашли в селе под Красноярском

Новости регионов: пропавших детей нашли в селе под Красноярском

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Всю ночь 22 октября в окрестностях города Шарыпово в Красноярском крае шла поисковая операция. Двоюродные брат и сестра 10 и 11 лет ушли из дома 21 октября и пропали. Их обнаружили рано утром 22 октября в заброшенном доме в соседнем селе. Наводку полицейским дал водитель автобуса, на котором уехали дети. Почему они сбежали из дома, предстоит выяснить.

Тем временем крупный пожар произошел под Анапой. В селе Сукко загорелись кровли двух гостиниц, общей площадью более тысячи квадратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Эвакуированы 60 человек. К этой минуте отрытое горение ликвидировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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