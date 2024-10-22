Новости регионов: пропавших детей нашли в селе под Красноярском

Всю ночь 22 октября в окрестностях города Шарыпово в Красноярском крае шла поисковая операция. Двоюродные брат и сестра 10 и 11 лет ушли из дома 21 октября и пропали. Их обнаружили рано утром 22 октября в заброшенном доме в соседнем селе. Наводку полицейским дал водитель автобуса, на котором уехали дети. Почему они сбежали из дома, предстоит выяснить.

Тем временем крупный пожар произошел под Анапой. В селе Сукко загорелись кровли двух гостиниц, общей площадью более тысячи квадратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Эвакуированы 60 человек. К этой минуте отрытое горение ликвидировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.