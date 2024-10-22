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22 октября, 08:45

Происшествия

Новости мира: Израиль продолжает наносить массированные авиаудары по Бейруту

Новости мира: Израиль продолжает наносить массированные авиаудары по Бейруту

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Израиль продолжает наносить массированные авиаудары по Бейруту. Под обстрелами оказались районы в южном пригороде столицы Ливана. По данным минздрава страны, жертвами атак стали не менее четырех человек, ранены более 20.

Улицы Баку превратились в реки после мощного ливня. Многие улицы затоплены, а жителям азербайджанской столицы приходится пробираться вплавь. Дождь в Баку идет и сейчас, с таким объемом воды ливневые канализации не справляются.

Климатологи сообщают, что из-за глобального потепления количество растений в Антарктиде увеличилось в 10 раз за последние 40 лет. Растительный покров в основном состоит из мхов, которые растут в самых суровых условиях планеты, где практически нет почвы. Однако появление растений может способствовать ее образованию. Специалисты предупреждают, что если тенденция глобального потепления сохранится, то в Антарктиде могут появиться леса. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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