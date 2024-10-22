Новости регионов: крупный пожар произошел в Анапе

Крупный пожар произошел в Анапе. Там загорелся гостиничный комплекс. Огонь охватил крыши двух зданий отеля. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасатели эвакуировали не менее 60 человек, а для тушения были задействованы 50 сотрудников МЧС и 14 пожарных машин. По последним данным, пожар локализован и открытое горение ликвидировано.

В горах Сочи, несмотря на то, что официально сезон закрыт, некоторые лыжники и сноубордисты уже встали на снег. Погода благоприятствовала этому: на курорте "Роза Хутор" выпал 25-сантиметровый снежный покров. На высоте 2 300 метров над уровнем моря, на "Роза Пик", температура опустилась до минус 6 градусов. В то же время в "Роза Долине" сохраняется более теплая погода, с температурой около пяти градусов выше нуля.

Тем временем на Камчатке на рыбацкой базе в поселке Крутогоровский ждут представителей приюта "Земля Прайда". Они прилетят за осиротевшим медвежонком. Зверь потерял маму и прибился к рыбакам, которые его подкармливали. Но сейчас вахта закончилась и работники разлетаются по домам до весны. Чтобы медвежонок не погиб, его решили пока что перевезти в столицу. Маленькому хищнику предстоит перенести долгую дорогу в специальной клетке – 12 часов езды по полуострову, а потом перелет в Москву.

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