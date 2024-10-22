Новости регионов: в Нижегородской области пожар уничтожил запас корма для скота на зиму

В Нижегородской области пожар в одном из хозяйств уничтожил запас корма для скота на зиму. В селе Хохлома сгорело сенохранилище площадью в полторы тысячи квадратных метров. Сотрудникам МЧС потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем. Причины возгорания выясняются. Как рассказывают очевидцы, перед пожаром в ангаре видели подростков.

На международном фестивале женского циркового искусства в Саратове победу одержала 16-летняя гимнастка из Подмосковья Алиса Вардосанидзе. Ей вручили Гран-при и корону "принцессы цирка" за выступление "Мелодия судьбы" на вертикально закрепленном канате, которое стало одним из самых запоминающихся. В конкурсной программе участвовали артистки из 13 стран, представившие номера во всех цирковых жанрах: от дрессуры и клоунады до воздушной гимнастики.

В это время на Камчатке на рыбацкой базе в поселке Крутогоровский ждут представителей приюта "Земля Прайда". Они прилетят за осиротевшим медвежонком. Зверь потерял маму и прибился к рыбакам, которые его подкармливали. Но сейчас вахта закончилась и все разлетаются по домам до весны. Чтобы медвежонок не погиб, его решили перевезти в столицу. Маленькому хищнику предстоит перенести долгую дорогу в специальной клетке – 12 часов езды по полуострову, а потом перелет в Москву.

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