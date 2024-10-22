Аэропорт Гаваны работает штатно на фоне энергетического сбоя

Несмотря на массовое отключение электроэнергии, аэропорт Хосе Марти в Гаване работает в штатном режиме. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, туристические компании находятся на связи как с авиакомпаниями, так и с путешественниками. Рейсы выполняются в соответствии с расписанием.

Он также сообщил, что большинство кубинских отелей оборудованы генераторами, а местные власти делают все, чтобы исправить последствия энергетического сбоя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.