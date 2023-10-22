На МКАД ограничили движение в районе развязки с Каширским шоссе из-за ДТП

На МКАД ограничили движение в районе развязки с Каширским шоссе из-за крупной аварии на внешней стороне 24-го километра кольца. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

По данным транспортного ведомства, на МКАД самосвал столкнулся с автокраном. На месте ЧП работают оперативные городские службы. По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.

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