22 октября, 20:30Политика
На Хорошевской эстакаде образовался затор из-за возгорания автомобиля
На Хорошевской эстакаде, где загорелся автомобиль, образовался затор. Пламя охватило машину, и дым распространился на трассе.
Власти Херсона потребовали, чтобы мирные жители незамедлительно покинули город. Херсон постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Людей призывают переправиться на левый берег Днепра. Администрация напомнила, что с собой нужно брать документы, деньги, ценные вещи и одежду.
Двое мирных жителей погибли в городе Шебекино под Белгородом после обстрела ВСУ. Один из погибших – несовершеннолетний. В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек оказались без электроэнергии. Пострадали гражданские объекты.
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