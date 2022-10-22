На Хорошевской эстакаде образовался затор из-за возгорания автомобиля

На Хорошевской эстакаде, где загорелся автомобиль, образовался затор. Пламя охватило машину, и дым распространился на трассе.

Власти Херсона потребовали, чтобы мирные жители незамедлительно покинули город. Херсон постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Людей призывают переправиться на левый берег Днепра. Администрация напомнила, что с собой нужно брать документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Двое мирных жителей погибли в городе Шебекино под Белгородом после обстрела ВСУ. Один из погибших – несовершеннолетний. В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек оказались без электроэнергии. Пострадали гражданские объекты.

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