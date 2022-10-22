Москвичам рассказали о главных событиях России и мира

В США небольшой одномоторный самолет врезался в жилой дом. Произошло это в штате Нью-Гэмпшир. Все, кто был на борту погибли. Точное число жертв не называется. После того, как самолет врезался в здание, раздался взрыв, а затем вспыхнул пожар. Спасатели успели эвакуировать жильцов. Никто из них не пострадал.

Ракета с двумя военными спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк. Речь идет о космических аппаратах "Космос-2561" и "Космос-2562". Это уже третий пуск ракеты-носителя подобного формата за две недели. Ранее на орбиту вывели еще один такой спутник, а также комплекс навигации "Глонасс-К".

Такие космические аппараты обеспечивают для российских войск устойчивое навигационное покрытие.

В Северо-Курильске медведи вышли на пробежку. Сразу три хищника попали на видео. Животные пытались скрыться от автомобиля, который в этот момент ехал по дороге, но агрессии они не проявляли. Куда направлялись звери, неизвестно. В местное лесничество никакой информации о медведях не поступало.

Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

