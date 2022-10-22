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Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с участием Porsche

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с участием Porsche

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По факту смертельной аварии с участием автомобиля Porsche возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

ДТП произошло 21 октября на Путилковском шоссе в Подмосковье. Иномарка проехала на красный сигнал светофора и врезалась в автомобиль Hyundai. В результате пассажир второй машины погиб.

За рулем Porsche оказался сотрудник МВД по городскому округу Химки. Он скрылся с места аварии, но позже сам явился в отделение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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